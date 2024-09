Живете в Киеве — значит нужно чаще…

03:15, 02 Апр Экс-вратарь «Реала» Адан о футболистах: «Хорошо только тем, кто побеждает и много зарабатывает. Не все становятся лучшими, но это не значит, что они на неправильном пути» Экс-вратарь «Реала» Антонио Адан высказался об общественном представлении о том, что жизнь футболистов идеальна. «С эти приходится иметь дело каждый ...

12:15, 25 Мар Тимур Олевский: журналистку Оксану Баулину в Киеве охраняли сотрудники СБУ и полиции. Она могла погибнуть в результате удара беспилотника ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...

09:00, 26 Мар Жители Курской области стали чаще вступать в брак Специалисты органов ЗАГС Курской области подвели итоги работы за 2021 год. В ведомстве в прошлом году произвели государственную регистрацию 45 554 ак...

13:45, 31 Мар Почему женщины получают тяжелые травмы в ДТП чаще, чем мужчины? Оказалось, что дело не в физических особенностях организма человека, а в более прозаичных вещах. Мужчины и женщины выбирают типы разные автомобилей....

10:45, 02 Апр В Москве чаще всего правила парковки нарушают на Ленинградском проспекте Столичные власти назвали улицы, на которых водители чаще всего нарушают правила парковки, сообщает Департамент транспорта Москвы.В 2022 году больше в...

22:15, 22 Мар Ученые выяснили, какие собаки чаще гибнут от нападений сородичей Ученые выяснили, какие домашние животные страдают от нападений, в том числе со стороны собак. Статья об этом была опубликована в Preventive Veterinar...

03:00, 03 Апр В Киеве заявили, что Россия приняла предложения по мирному договору — кроме предложения по Крыму ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...

01:30, 03 Апр Когда новое уже не по карману: россияне стали на 45% чаще сдавать технику в ремонт Издание CNews, со ссылкой на сервис для привлечения заказов на услуги через интернет «Авито Услуги», рассказало о резком скачке популярности в России...

07:45, 15 Апр Лавандовый, зеленый и даже черный: невесты все чаще отказываются от традиционного белого платья Лавандовый, зеленый и даже черный: невесты все чаще отказываются от традиционного белого платья Невесты все чаще отказываются от традиционных свадебн...

03:39, 25 Сен «Я чувствую, что сегодня нужно и важно, а что нет» Новый главный режиссер Александринки о диалоге с русской классикой и зачем людям сегодня нужен театр...

13:41, 23 Сен Почему нужно устанавливать видеонаблюдение Насколько безопасна ваша строительная площадка? В зависимости от проекта кража и вандализм могут обходиться строительным площадкам в сотни миллион...

22:15, 28 Мар Налог на роскошь: как сделали и как нужно Автомобили, стоящие от 3 до 10 млн рублей, купленные с 1 января 2022 года, не будут считаться роскошными - платить повышенный транспортный налог за т...

20:28, 09 Окт Процедура банкротства: что нужно знать? Адвокаты по банкротному делу чаще используют классические процессуальные механизмы правовой защиты. Проходит банкротство в Волгограде в законодательн...

23:41, 02 Дек Циркуляционные насосы ГВС - что вам нужно знать Циркуляционный насос и циркуляционный насос центрального отопления становятся полезными устройствами для обогрева собственного дома и бытового водосн...

05:00, 01 Апр Что нужно знать при покупке подержанного электросамоката Электросамокаты стали безумно популярны за последнее время. Но курс рубля упал, а следом взлетели цены. При средней стоимости электросамоката для взр...

23:54, 22 Дек Как забронировать поездку онлайн? Все, что Вам нужно знать Быстро и удобно. Это, наверное, самые большие преимущества онлайн-покупок. Это правило касается и бронирования туров. Не нужно искать место в туристи...

10:42, 25 Авг Банк Русский Стандарт: что нужно о нем знать? После распада Советского Союза это финансовое учреждение в России было открыто одним из первых. Возникнув на изломе эпох, Русский Стандарт интернет б...

17:41, 11 Дек Электрокардиография и холтеровское мониторирование - что нужно знать Анализ ЭКГ – метод обследования сердечно-сосудистой системы. Процедура подразумевает размещение на различных участках тела накожных электродов и позв...

17:00, 24 Мар Банкротство юридических лиц: что нужно знать компании Основные причины задуматься о банкротстве компании, тенденции сферы банкротства, законодательная реформа – в нашем материале....

22:30, 25 Мар Что нужно знать о технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0)? В 2021 году AMD выпустила технологию FidelityFX Super Resolution (FSR), а теперь представлена обновлённая версия 2.0. Это свежее поколение апскейлинг...

19:48, 27 Май Что нужно знать при выборе Bluetooth-гарнитуры для телефона Современные смартфоны открывают для своих владельцев массу возможностей благодаря множеству встроенных функций. Но из-за больших размеров мобильные у...

20:16, 16 Фев Что нужно для фигурного катания: комплекты для выступлений и тренировок Фигурное катание – красивый и зрелищный вид спорта, в котором принимают участие дети, подростки и взрослые. Публика приходит в восторг от сложных дви...

23:27, 02 Дек Что нужно учитывать при выборе теплового оборудования для гастрономии? Готовясь к открытию ресторана, тип теплового оборудования, его количество и размещение необходимо определить еще на этапе строительного плана или рем...

15:11, 18 Июн Что нужно знать о политике игровой площадки Вулкан? В настоящее время, когда встает вопрос о выборе виртуального игрового клуба, подавляющее большинство пользователей предпочитает казино Вулкан 24 игра...

11:29, 22 Сен Что нужно знать перед покупкой входных дверей? Наружные двери часто считаются украшением дома. Поэтому они должны не только быть красивыми и хорошо вписываться в корпус здания, но и заглушать звук...

20:30, 28 Мар Mir Pay на iPhone: всё, что нужно знать и как платить с телефона без карты После того как Apple де-факто отключила Apple Pay в России, многие из нас начали задумываться о том, как теперь выходить из ситуации. Ведь лишиться в...

15:50, 15 Сен Почему организацию похорон нужно доверить агенту В первый момент после смерти близкого человека очень сложно принимать правильные решения. Что делать и как дальше действовать – самые волнительные во...

14:48, 21 Сен Какие факторы нужно учитывать при выборе отеля Какие факторы нужно учитывать при выборе отеля? Найти хороший отель - важнейшая задача, когда вы планируете пикник или отпуск. Тем не менее, Интерне...

18:15, 16 Июн Эвтаназия животных когда нужно отпустить животное Эвтаназия животных — это не выбор между жизнью и смертью. Когда нужно отпускать питомца. Никто с эмпатией не хочет быть хозяином жизни и смерти. Рано...

20:45, 30 Мар Нужно ли устанавливать в автомобиль нештатную охранную систему По статистике МВД, ежегодно в России угоняют около 120 тысяч автомобилей, а 15% всех угонов происходит в Москве. Чтобы обезопасить себя от угона или ...

05:00, 09 Апр «Яндекс» ответил на вопрос, нужно ли уступать дорогу их роботам Водителям, встречающим автономных роботов-доставщиков на пешеходных переходах Москвы, не нужно уступать им проезжую часть. Об этом «Газете. Ru» расск...

19:15, 05 Апр 5 увлекательных романов, которые нужно прочитать в ожидании лета «Девушка индиго» Наташи Бойд, «О женщинах и соли» Габриэлы Гарсиа и другие международные бестселлеры....

08:15, 15 Апр Польза с грядки: овощи, которые нужно сажать в апреле Апрель – месяц интенсивных посевов и посадок. Чтобы получить богатые и обильные урожаи овощей, важно знать, какое время лучше подходит для посадки....

18:20, 25 Июл Онлайн-покер и Мировая серия покера: что нужно знать? Онлайн-покер на Pokerok сайт - это не только увлекательное развлечение, но и хорошая возможность развить свои навыки в тактике, аналитике и психологи...

14:45, 10 Апр Гинцбург: схему вакцинации от COVID-19 в России менять не нужно Схему вакцинации от COVID-19 в России на данный момент не нужно менять, заявил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург....

15:45, 04 Апр Пять фильмов Тарковского, которые нужно посмотреть каждому Каждый фильм Андрея Тарковского становился событием в мире кино. Рассказываем, какие из них посмотреть, чтобы лучше понять творчество этого великого ...

18:00, 25 Мар Почему нужно проверяться на туберкулёз после перенесённого коронавируса Доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии медицинского института РУДН Оксана Гизингер объяснила, почему важно проверят...

05:30, 30 Мар "Люди поняли, что нам нужно". Фернандеш - о выходе Португалии на ЧМ-2022 Дубль футболиста принес его команде победу над Северной МакедониейПолузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал победу своей коман...

20:45, 01 Апр График уборки квартиры: что нужно мыть каждый день, а что – раз в год Кто-то борется за идеальную чистоту, каждый день натирая до блеска все поверхности в доме: ведь где грязь – там и инфекция! Кто-то, наоборот, относит...

19:45, 23 Мар Экс-тренер "Спартака" о расширении РПЛ: нужно работать над качеством, а не над количеством Экс-тренер "Спартака" Валерий Гладилин в беседе с корреспондентом "Газета.Ru" прокомментировал информацию о решении не расширять Российскую премьер-л...

04:45, 24 Мар Для понимания сюжета The Wolf Among Us 2 не нужно быть знакомым с оригиналом Разработчики The Wolf Among Us 2 в интервью для Edge раскрыли детали о повествовании в игре. По словам генерального директора Telltale, для понимания...

16:45, 02 Апр Google Docs будет подчеркивать предложения, которые нужно отредактировать В Google Docs будет добавлена новая вспомогательная функция, об этом говорится в блоге компании. Функция получила название «Тон и стиль». Фиолетовой ...

20:45, 14 Апр Фильмы о преступлениях ВСУ и нацистов на Донбассе нужно увидеть всем — ОП России Необходимо как можно шире рассказывать о преступлениях ВСУ и националистов в Донбассе, а фильмы об этих событиях надо показывать в кинотеатрах. Такое...

16:02, 28 Июл Плиты ЛДСП: Все, что нужно знать о плюсах и минусах этого материала ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) - это один из самых популярных материалов, используемых в современной мебельной и строительной индуст...

00:15, 15 Апр Иван Мезюхо: Не нужно повторять ошибки «трампомании» в отношении Марин Ле Пен Кандидат в президенты Франции, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что считает Крым российской территорией, так как ...

13:45, 31 Мар Электросамокаты признаны транспортным средством. Их теперь нужно регистрировать в ГИБДД? Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством из-за скорости их передвижения. Объясняем, как это решение повлияет на ПДД и ситу...

11:00, 10 Апр Чтобы стать женой Марлона Брандо, нужно было сказать ему «нет» Личная жизнь актера полна загадок. Были ли у него романтические отношения с Мэрилин Монро? Именно......

04:45, 10 Апр Россиянам разрешили покупать доллары и евро. Собрали всё, что вам нужно знать В последние несколько дней весь мир мог с удивлением наблюдать, как курс доллара к рублю не просто возвращается к февральским позициям, но даже превы...

09:45, 02 Апр Дешам о Дании и Тунисе в группе ЧМ-2022: «Могло быть хуже, но не нужно шапкозакидательства» Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил жеребьевку ЧМ-2022. В финальном турнире «трехцветные» сыграют в одной группе с Данией, Тунисом, а т...

23:45, 07 Апр Слуцкий о «Рубине»: «Нужно постараться цеплять очки хотя бы в каких-то матчах. Мы заново строим команду» Леонид Слуцкий высказался перед игрой «Рубина» с «Краснодаром». – Что скажете о сопернике? Кто фаворит в предстоящем матче? – У «Краснодара» есть все...

01:15, 25 Мар Долго смотреть на огонь? Регионам помогут выбрать участки, которые не нужно тушить во время пожаров Рослесхоз хочет согласовать с регионами участки, на которых можно не тушить пожары, а только наблюдать за ними. Это касается тех случаев, когда огонь...

16:00, 25 Мар Зарема Салихова: «Нужно придумать дополнительный турнир для 8 команд по типу Суперлиги. Играть параллельно в четыре круга» Зарема Салихова предложила создать в России новый футбольный турнир. «Наши клубы, не успев оправиться от финансовых потерь за время коронавируса, сно...

19:00, 08 Апр Какие вещи нужно покупать на AliExpress, а какие точно не стоит: бюджетные находки Написать этот материал нас подтолкнули темные глубины AliExpress. Там можно заказать, за относительно небольшие деньги и с доставкой чуть ли не к пор...

21:00, 22 Мар Рикельме об Аргентине на ЧМ-2022: «С Месси шансы есть всегда. Он лучший из всех. Нужно верить в Месси» Хуан Роман Рикельме высказался о шансах сборной Аргентины на победу на ЧМ-2022. – Претендует ли Аргентина на победу на ЧМ-2022? – С Месси шансы есть ...

17:45, 28 Мар Гигантскому процессору нужно много кеш-памяти. CPU AMD Epyc Genoa получат по 1 МБ кеш-памяти второго уровня на ядро В этом году компания AMD выпустит серверные процессоры Epyc поколения Genoa, топовые модели которых будут 96-ядерными. Это будет первое увеличение ко...

10:45, 23 Мар Минтруд России напоминает: сообщать в службу занятости нужно о всех вакансиях, а не только о вакансиях, созданных для инвалидов Порядок предоставления работодателями в службу занятости сведений о вакансиях и о выделенных рабочих местах для инвалидов утвержден постановлением Пр...

08:30, 07 Апр Геймеры составили список видеоигр, в которых можно сражаться против русских или военных СССР (местами нужно применить воображение и, конечно же, не забыть об орках) Не всем дано быть первоклассными эффективными бойцами. Некоторых украинцев не покидает чувство бесполезности, даже не смотря на помощь ВСУ и тероборо...